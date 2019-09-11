  • الأربعاء 11 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:03 م
بحث متقدم
ارشيف

تشييع جثمان العالم أبو بكر لمثواه الأخير بالقليوبية

وزير الخارجية البحريني

بيان قاسٍ من البحرين ضد إسرائيل

ريهام سعيد

بعد الاعتزال.. "نيولوك" جديد لريهام سعيد "فيديو"

اغتصاب

هزّت الكويت.. تصوير لاغتصاب زوجة صديقه وعاملتها

مرتضى منصور

لجنة فنية جديدة لقطاع الكرة بالزمالك

روان بن حسين

فنانة كويتية تهاجم المشايخ:"روحوا صلوا.. أنا مش هلبس النقاب"

وفاة

صدمة كبيرة بعد إعلان وفاة هذا الفنان داخل المستشفي

دهس

مروع.. لحظة مقتل مقيم في عملية دهس بالرياض

لحوم البشر

مستعد لتذوقه.. عالم يدعو لأكل لحوم البشر

سجن رومية

إحياء عاشوراء داخل سجن بدولة عربية

انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه

مال وأعمال

سعر الدولار
سعر الدولار

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

الجنيه يواصل استرداد عافيته أمام الدولار

#

الدولار يتراجع أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

#

انخفاض جديد لـ"الدولار" أمام الجنيه ليسجل هذا الرقم

#

كشف سر تراجع الدولار أمام الجنيه

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه، في تعاملات اليوم الأربعاء، الموافق 11/9/2019، ليصل سعره بالبنك المركزي إلى 16.41 جنيه للشراء، و16.51 جنيه للبيع.

ونستعرض لكم سعر الدولار في البنوك المصرية :

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.41 جنيه للشراء، و16.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.41 جنيه للشراء، و16.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

بلغ سعر الدولار في بنك البركة نحو 16.41 جنيه للشراء، و16.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

بلغ سعر الدولار في بنك بلوم مصر نحو 16.41 جنيه للشراء، و16.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 16.44 جنيه للشراء، و16.53 جنيه للبيع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

مملكة الغموض

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» "وشم" يكشف العلاقة بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها
» عاطل يطعن "سايس" في قلبه ويحاول الهرب بفيصل
» بسبب "رقصة".. حفل زفاف يتحول إلى حرب شوارع
» عبير صبري تهاجم أحد متابعيها: "جهنم تشيلك"
» بعثة الأهلى تطير إلى غينيا لمواجهة كانو سبورت
» «الدراويش» يطرح 7000 تذكرة لمباراة الأهلى
» "البيئة" تكشف سر ظهور السحابة السوداء في القاهرة
» خالد منتصر.. حاول السخرية من حكم فقهي فوقع في «الفخ»
» حفتر ينقل مئات الضباط والجنود من الداخلية للجيش الليبي
» بشرى سارة.. توقعات بخفض أسعار البنزين في أكتوبر
» الولايات المتحدة: ندرس إمكانية فرض عقوبات على تركيا

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:29 م

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية