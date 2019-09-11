دولة جديدة تنضم إلى تشريع "الموت الرحيم"

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ام بى سى مصر

محمد عبد البديع

انضمت إسبانيا إلى قائمة البلدان التي بادرت إلى تشريع الموت الرحيم، مثل كندا، وبلجيكا، وهولندا وسويسرا، واليابان إلى جانب عدة ولايات أمريكية.

وصادق البرلمان الإسباني، أمس الثلاثاء، على قانون عضوي يشرع الموت الرحيم، والذي يساعد المرضى المصابين بأمراض مستعصية على التخلص من معاناتهم والسماح بموتهم.

ويهدف القانون الذي طرحه الحزب الاشتراكي إلى الاعتراف بحق الفرد في إنهاء حياته في حالة الإصابة بمرض غير قابل للشفاء، أو بمرض مزمن ومقعد.

كما يؤكد القانون احترام الكرامة والحرية والاستقلال الذاتي وإرادة أولئك الأشخاص الذين يعانون ويرغبون في إنهاء محنتهم، بدلا من أن تكون حالتهم في تدهور مستمر.

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