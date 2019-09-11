  • الأربعاء 11 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:02 م
بحث متقدم
ارشيف

تشييع جثمان العالم أبو بكر لمثواه الأخير بالقليوبية

وزير الخارجية البحريني

بيان قاسٍ من البحرين ضد إسرائيل

ريهام سعيد

بعد الاعتزال.. "نيولوك" جديد لريهام سعيد "فيديو"

اغتصاب

هزّت الكويت.. تصوير لاغتصاب زوجة صديقه وعاملتها

مرتضى منصور

لجنة فنية جديدة لقطاع الكرة بالزمالك

روان بن حسين

فنانة كويتية تهاجم المشايخ:"روحوا صلوا.. أنا مش هلبس النقاب"

وفاة

صدمة كبيرة بعد إعلان وفاة هذا الفنان داخل المستشفي

دهس

مروع.. لحظة مقتل مقيم في عملية دهس بالرياض

لحوم البشر

مستعد لتذوقه.. عالم يدعو لأكل لحوم البشر

سجن رومية

إحياء عاشوراء داخل سجن بدولة عربية

فنانة شهيرة تظهر بالحجاب وتثير الجدل.. تعرف عليها

الصفحة الأخيرة

رحمة حسن
رحمة حسن

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

رقص فنانة شهيرة فى "عاشوراء" يثير الجدل

#

فنانة شهيرة بالجيم وتثير ضجة

#

ببطن مكشوف فنانة شهيرة تثير الجدل بباريس

#

فنانة شهيرة تحتضن معجبًا لها وتثير ضجة

أثارت الفنانة الشابة، رحمة حسن، حالة من الجدل، بعد نشرها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وهي مرتدية الحجاب.

وظهرت رحمة في الصورة وهي تقف وسط المسجد تشاهد المعمار الأثري، وقد كانت ترتدي الحجاب، وكتبت: "القاهرة القديمة.. كانت جميلة كالعادة".

كما ظهرت في صورة أخرى مع صديقاتها، وعبر الجمهور عن إعجابه بشكلها وهي مرتدية الحجاب.

جدير بالذكر أن آخر أعمال رحمة حسن الدرامية كانت من خلال ظهورها في مسلسل "سابع جار"، الذي ‏حاز ‏على نسبة ‏مشاهدة ‏جماهيرية عالية، وهو من بطولة دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هاني ‏عادل، ‏نيقولا معوض، هيدي كرم، ‏قصة ‏وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات أيتن أمين، ‏منة ‏إكرام، سما أحمد، منة فوزي، وإخراج أيتن أمين، نادين ‏خان، ‏هبة يسري.‏ ‎




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

مملكة الغموض

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» "وشم" يكشف العلاقة بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها
» عاطل يطعن "سايس" في قلبه ويحاول الهرب بفيصل
» بسبب "رقصة".. حفل زفاف يتحول إلى حرب شوارع
» عبير صبري تهاجم أحد متابعيها: "جهنم تشيلك"
» بعثة الأهلى تطير إلى غينيا لمواجهة كانو سبورت
» «الدراويش» يطرح 7000 تذكرة لمباراة الأهلى
» "البيئة" تكشف سر ظهور السحابة السوداء في القاهرة
» خالد منتصر.. حاول السخرية من حكم فقهي فوقع في «الفخ»
» حفتر ينقل مئات الضباط والجنود من الداخلية للجيش الليبي
» بشرى سارة.. توقعات بخفض أسعار البنزين في أكتوبر
» الولايات المتحدة: ندرس إمكانية فرض عقوبات على تركيا

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:29 م

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية