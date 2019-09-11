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«الدراويش» يطرح 7000 تذكرة لمباراة الأهلى

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أعلن مسئولو الإسماعيلي طرح 7000 تذكرة لحضور مواجهة الفريق مع أهلى بنى غازى الليبى المقرر لها مساء الجمعة فى إطار منافسات جولة الذهاب بدور الـ33 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الأمنية. 

على أن تكون تذاكر الحضور بواقع 4000 تذكرة للدرجة الثانية وسط بسعر 20 جنيها، 1500 تذكرة للدرجة الثالثة يمين بسعر 20 جنيها، 1500 تذكرة للمقصورة الأمامية بسعر 100 جنيه، كما تقرر طرح تذاكر المباراة للبيع من خلال منافذ البيع داخل النادي اعتبارًا من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا ومن السادسة مساء حتى العاشرة مساء.

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