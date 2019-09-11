إحياء عاشوراء داخل سجن بدولة عربية

11 سبتمبر 2019 - 10:47 ص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم تسريبه من داخل سجن رومية.

وبحسب الفيديو يظهر السجناء وهم يحيون مراسم عاشوراء، حيث إدارة السجن على الفور، وتمكنت من تحديد المشتبه بهم حيث ضبطت بحوزته الهاتف داخل مبنى الأحداث، وقد أجري المقتضى القانوني في حقه بناء لإشارة القضاء المختص.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن مراسم إحياء ذكرى عاشوراء أمر طبيعي تجري سنويًا داخل أروقة السجن وفيها إذن قضائي، إلا أن المخالفة كانت بوجود هاتف مع أحد السجناء، الأمر الذي دفع بإدارة السجن من ضبط وحيازة الهاتف.

ويعتبر سجن رومية، من أكبر السجون اللبنانية، ويضم عادة حوالي 5.500 سجين، حيث يعتبر من السجون المكتظة للغاية، والذي يأوي السجناء والمسجونين احتياطيًا، وفيه أقسام منفصلة للأحداث، للنساء والرجال.