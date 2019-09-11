مروع.. لحظة مقتل مقيم في عملية دهس بالرياض

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أقدم شابان على مقتل مقيم يحمل الجنسية الهندية، وذلك من خلال عملية دهس بالرياض.

ووثق مقطع فيديو متداول لحظة مقتله، على يد مواطنين بأحد أحياء الرياض، وسرقة سيارته والهرب من موقع الحادث.

كما أظهر الفيديو لحظة اعتداء المواطنين على  المقيم  بالضرب، وطرحه أرضًا.

وقد حاول بعض الأفراد المتواجدين بالموقع فك المشاجرة والإمساك بالشابين، اللذين هربا من الموقع وقام أحدهما بدهس المجني عليه ما أدى إلى وفاته، أما الآخر فسرق سيارته وفرّ من الموقع في وقت قصير.

يذكر أن شرطة الرياض كانت قد أعلنت في وقت سابق عن إلقاء القبض على شابين يستقلان سيارة من نوع  تويوتا برادو . 

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