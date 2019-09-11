صدمة كبيرة بعد إعلان وفاة هذا الفنان داخل المستشفي

11 سبتمبر 2019 - 11:27 ص

صدمة كبيرة ألمّت بالوسط الفني اليمني بإعلان خبر وفاة الفنان اليمني، هود العيدروس، بأحد مستشفيات مدينة جدة، بعد صراع مع المرض.





وكانت أسرة الفنان قد أعلنت اليوم وفاته بأحد مستشفيات مدينة جدة، حيث غرد نجله عيدروس العيدروس على موقع "تويتر" بتعليق: "لله ما أعطى ولله ما أخذ.. بعد معاناة مع المرض توفي والدي هود عيدروس العيدروس".





كما قال نجل الفنان أن الدفن سوف يكون في مقابر المعلاة بمكة المكرمة، والصلاة عليه بعد صلاة الفجر في الحرم.



