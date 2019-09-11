» "وشم" يكشف العلاقة بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها

رغم إعلانه الاستقالة كمدير أعمال الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، لا يزال محمد وزيري محط اهتمام متابعيه الذي يصر غالبيتهم على معرفة نوع العلاقة التي تجمع بينه وبين الفنانة هيفا وهبي.

فبعد صورته وظهور الخاتم المنقوش الذي يحمل الحرف الأول من اسم هيفا باللغة الإنجليزية، عاد وزيري وأثار الجدل بوشمه الغريب الذي نشر صورته أخيرًا.

ورغم أن الوشم عبارة عن أحرف رومانية بحجم كبيرة مع كلمة "إلى الأبد"، بالإنجليزي، إلا أن العديد من متابعيه لم يفهموا الوشم، وطالبوه بتفسيره وتوضيح معناه.

واعتمد وزيري في التاتو على التاريخ 9/8/2016، ما دفع البعض لربطه بتاريخ بداية تعارفه وعلاقته الجدية بهيفا، متسائلين ما إذا كان يعني بذلك يوم لقائهما وبأنه سيبقى يحبها إلى الابد، إلا أن وزيري فضل الصمت وابقاء الحيرة لدى متابعيه ولم يرد على تلك الأسئلة.