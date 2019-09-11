بعد الاعتزال.. "نيولوك" جديد لريهام سعيد "فيديو"

11 سبتمبر 2019 - 11:40 ص

ظهرت الإعلامية ريهام سعيد، بـ"نيولوك جديد"، بعد قرار اعتزالها الإعلام بسبب تصريحاتها المسيئة لمرضى السمنة، والتي عرضتها للتحقيق أمام المجلس الأعلى للإعلام.





ونشرت ريهام فيديو عبر حسابها الشخصي بـ"انستجرام" أثناء تصفيف شعرها بأحد الصالونات المخصصة للشعر، وعلى أنغام أغنية “يتعلموا” للهضبة، وعلقت عليه قائلة: “كن سعيدًا، سوف تعيش مرة واحدة”،

بينما نشر مصصف الشعر حمو محسن، عدة صور للإعلامية، وهو يقوم بتصفيف شعرها، وظهرت ريهام في الصور بشعر طويل على عكس طبيعتها الفترة الأخيرة وبلون مائل للبرتقالي.





وفي وقت سابق كشفت ريهام سعيد سبب اعتزالها الإعلام مؤخرًا، وذلك من خلال فيديو بثته عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام”.





وقالت ريهام سعيد في بداية حديثها: “في شعرة بس عايزة أوضحها، للأسف مش جمهوري اللي بيتفرج عليا على يوتيوب، دلوقت في ولد لجأ لي، عنده مثلاً مرض السرقة، وبيتربط من رجليه، في البيت عشان أقول للناس خلي بالكو لما يكون عندكوا ولد عنده نفس المرض غلط تعملوا فيه كدا”.

وأضافت: “أطلع أحكيلكم حدوتة يعني، ولا لازم أديكم مثال، الولد دا مبيروحش المدرسة لأنه مربوط من رجليه، هل أنا طالعة بقول عنه سر أهل منطقته وبلده وقرايبه ميعرفوش، هل دا هيضره لما يكبر لأ، لأن شكله مش هيبقى زي وهو كبير، مافيهوش حاجة تعيب”.





وأستكملت: “وبعدين برجع للغري اللي متفوق علينا في حاجات كتير إنسانيًا بيعملوا كدا، بيدوا مثال حي للأغتصاب وتحرش، عشان يوعظوا الناس، نفسي افهم الناس اسمه “real tv”، الإعلام مش بس أستضيف نجم، لا ونحاول نوعظ الناس ونوعيهم ونقول دا قانون رادع، صالحوا مراتاتكوا، لازم يكون في أمثلة حية”.



