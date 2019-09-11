بيان قاسٍ من البحرين ضد إسرائيل

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الخارجية

بيان

غور الأردن

في بيان شديد اللهجة أدانت البحرين إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن نيته فرض السيادة الإسرائيلية على منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت.

وطالبت الخارجية البحرينية، في بيان، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بأسره بضرورة تحمل مسئولياته في التصدي لهذا الإعلان.

وأكدت في بيانها أن "المنامة تجدد موقف مملكة البحرين الثابت الداعم للقضية الفلسطينية والمساند بقوة لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس مبدأ حل الدولتين ووفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وجاء ذلك بعد ساعات من دعوة المملكة العربية السعودية لعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية المنظمة، على خلفية إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، عن عزمه فرض السيادة الإسرائيلية على منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية المحتلة، حال حصوله على تفويض الجمهور الإسرائيلي في انتخابات الكنيست، المقررة 17 سبتمبر الجاري.

 كما جدد تعهده بضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة.


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