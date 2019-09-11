تعرف على قيمة مصروفات المدارس الحكومية للعام الجديد

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متابعات- الدويني فولي

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أصدرت وزارة التربية والتعليم، نشرة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2019 / 2020، بالمدارس الحكومية لمختلف المراحل.
وجاءت الرسوم والاشتراكات التي نصت عليها الوزارة مقابل الأنشطة من الطلاب كالتالي:
 

مرحلة رياض الأطفال: 145 جنيهًا.

 
المرحلة الابتدائية: 160 جنيهًا.


المرحلة الإعدادية: 150 جنيهًا.


المرحلة الثانوية العامة: 195 جنيهًا.


التعليم الفني بجميع أنواعه 170 جنيهًا.


وتوافد آلاف التلاميذ اليوم الأربعاء، على مدارسهم على مستوى الجمهورية، في أول أيام العام الدراسي الجديد 2019-2020.


وحرص عدد من أولياء الأمور على توصيل أبنائهم إلى المدارس في ساعة مبكرة من صباح اليوم.


وأكدت الوزارة على المديريات التعليمية وجميع المدارس بعدم تحصيل أي رسوم من الطلاب بخلاف الأرقام المحددة.


يذكر أن جميع الرسوم الدراسية تحصل بشكل إلكتروني عن طريق مكاتب البريد أو ماكينات فوري.

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