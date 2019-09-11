قيادي منشق: الإخوان فرحوا بوفاة "مرسي".. والسبب

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أضاف "أبو هاشم"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن قيادات الجماعة في قطر وتركيا فرحوا بإعلان وفاة المعزول محمد مرسى ليتاجروا بقضيته وأنه تعرض للظلم والاضطهاد.

 وأشار إلى أن طبيب العيون ياسر الحاج الذي قال عن مرسي: "ياريتهم يعملوا مرسي كفتة عشان نعمله بطل.. ده كئيب".

 وتابع: "تنظيم جماعة الإخوان مسيطر على القنوات بشكل كامل، ويقوم بتوزيع الحديث على المذيعين وإذا حاول أحدهم التحدث بشكل آخر يتم إيقافه عن العمل فورا، معلقًا: "لو أى حد قال حاجة منهم غير اللي عايزينه هيموت من الجوع".

وأشار إلى أن محمد ناصر ليس له خلفية سياسية تؤهله للحديث في السياسة، متابعًا: "محمد الناصر قال لي حتى لو رجع محمد مرسي للحكم لن يستطيع الرجوع لمصر لأنه يوجد أحكام ضده وسوف ينفذ الحكم، ومرسي لن يستطيع مساعدته لأن القضاء مستقل رغم أنه يقول عكس ذلك في برنامجه".

 ونوه بأن محمد ناصر نحات وليس له علاقة بالسياسة، معلقًا: "معندوش أي خلفية عن السياسة.. وكل كلامه تزوير وكذب.. وغبي".

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