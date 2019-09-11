مرتضى منصور يوبخ ثلاثى الأهلى

11 سبتمبر 2019 - 12:36 م

فتح المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، النار على ثلاثى الأهلي :عدلى القيعى، مستشار التعاقدات، ومدير الكرة بالفريق الأول سيد عبدالحفيظ، والاعلامى بالقناة إبراهيم المنيسى.

وقال "منصور" خلال تصريحات تلفزيونية له عبر قناة الحدث، إن الثلاثى يثيرون الفتنة بين الجماهير الكبيرة للأهلى والزمالك.

وأضاف أثق فى جماهير الفريقين، مشيرًا إلى أنهم سبق وخاضوا مباريات السوبر بجماهير فى مصر وخارجها.

واتهم مرتضى منصور عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي بأنه اتفق مع ممدوح عيد، المدير التنفيذى لنادى بيراميدز من أجل إرسال جماهير لمؤازرة الفريق فى نهائى الكأس.

وأضاف: "الجماهير التى حضرت مع بيراميدز، شاهدونى عندما قمت بمنع الجماهير القليلة التى قامت بسباب الأهلى ورموزه، وأشرت لهم بضرورة التوقف وتشجيع نادى الزمالك فقط".