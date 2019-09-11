خبير يجيب: هكذا يجب أن تتعامل المرأة مع زوجها "الشاذ"

فاجأت إحدى المتصلات الدكتور طارق الحبيب، البروفيسور في الطب النفسي بالمملكة العربية السعودية، بسؤالها حول ما يجب على الزوجة فعله إن اكتشفت أن زوجها "مثلي الجنس".

وقال طارق الحبيب، في حلقة الأمس من برنامج “يا هلا” المذاع على شاشة قناة "روتانا خليجية"، ردًا على السؤال “يا بناتي اسمعوني على طول تكلم أهلها وصديقاتها: اكتشفت أنه شاذ، تطلقي منه هالخبيث ليجيبلك إيدز، هذا الي يجي، ما الذي حدث معرفيا هنا؟ أنها انطلقت من انفعالاتها في قراراتها، الشي الثاني وقعت في الغيبة وأنها اغتابت هذا الإنسان، والغيبة هي ذكرت أخاك بما يكره، لست شيخا يقدم أطروحة دينية هنا ولكن النكهة الدينية المجتمعية يجب أن نحرتم جزءا من عرفنا..”

وتابع: “الأمر الآخر إذا أردنا أن نفكر بمزايا شيء وعيوبه نأخذ كل صفاته، هذا الرجل شاذ، اتفقنا انه شاذ، طيب ما نوع الشذوذ؟ فالشذوذ نوعان، أنا اخذ بشكل مبسط أريد وليس بالشكل العلمي لأنني لست في الجامعة.. هناك شذوذ يميل إلى الرجل وهناك شذوذ يميل للرجل والأنثى، وهذا يعامل غير هذا، ليش؟ هذا الي يميل للرجل والمرأة ممكن تجيب منه عيال وإن كان الأول ممكن أيضا وله طريقة معينة، يميل لها ويميل للرجال ممكن هذا يتعالج بدرجة أكبر من الأول..”

وأردف: “طيب لو وحدة خطبها واحد واكتشفت ان عنده الشذوذ يميل للرجل والمرأة، طيب كريم وطيب وراعي صلاة وكل الصفات فيه وهذا الشذوذ ترا لا يعني أنه خربان وفاسد، فرق، كما الرجل يميل للانثى خلقة والمرأة تميل للرجل خلقة، فهذا يميل للرجل خلقة، كان يصنف مرضا لكن بعض السياسيين الغربيين وتحديدا في فترة بيل كلينتون وبداياته وتوني بلير احتاجوا هؤلاء في التصويت كما يقال لا أقطع ولا أنفي فأعطوهم مجال يكونوا نورمر وبعدها فرضوا على العلماء اعتبار هؤلاء طبيعيين واخرجوا من التصنيف الطبي..”

وأضاف الحبيب: “لو تسألني أنا الرأي، علميا غير مريض، لكن رأيي أنا أن هذا خلل فطري، طيب ليش ما حطوه في العلم؟ لأن في العلم لا يوجد شيء اسمه فطرة يا مريض يا صحيح، لكن خلل فطري في تركيبة هذا الإنسان في ميوله إلى الآن بالضبط علميا لا نعرف كيف يبدأ، هل الممارسة في الطفولة تشكل أم خللا جينيا لم يكتشف كلها فرضيات..”