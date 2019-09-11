» فنانة شهيرة تصدم متابعيها وتظهر بـ"البيجاما"

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متابعات-علا خطاب

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صدمت الفنانة المغربية، أمينة العلي، متابعيها وأحدثت حالة من الجدل، وذلك بعد أن نشرت مقطع فيديو يتمثل في قيام الفتاة بتجربة التصوير وهي في المنزل من دون مكياج، حافية القدمين والبيجاما.

سألت أمينة متابعيها عبر "إنستجرام"، في مقطع الفيديو الذي صورته لنفسها: "كيف أشكالكم وانتو قاعدين في البيت بالبيجاما مبهدلين.. وحفيانين كمان؟" ما عرضها للانتقاد.

وقالت: "هذا تحدي للبنات، صوروا أنفسكم بدون رتوش"، مشيرة إلى التقاط الصور العفوية بملابس المنزل، واعتبر المغردون أن مقطع الفيديو يدل على سطحية في التفكير.


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