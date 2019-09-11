  • الأربعاء 11 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:11 م
بحث متقدم
بعد تصديق المفتى.. الإعدام لسائق ذبح فتاة بالغربية خوفا من الفضيحة

الإعدام مرتين لـ"إرهابي" قتل ضابطا وخمسة مدنيين

زفاف

على أنغام "ترنيمة وأذان" زواج يثير ضجة بدولة عربية

قريب هتلر

اتهام صادم يواجهه المتبقى الوحيد من عائلة هتلر

وضع 18 من قيادات الإخوان على قائمة الإرهاب

المؤبد لقيادات الإخوان في التخابر مع حماس

تركي ال شيخ

بالأسماء.. "آل الشيخ" يعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد 54 مصريًا

أرشيفية

"التنمية المحلية" تحسم مصير "التوك توك" المرخص

طارق حبيب

خبير يجيب: هكذا يجب أن تتعامل المرأة مع زوجها "الشاذ"

مرتضى منصور

مرتضى منصور يوبخ ثلاثى الأهلى

مقتل حوثيين

لحظة تفجير مركبة تقلّ حوثيين

مخمد مرسي

قيادي منشق: الإخوان فرحوا بوفاة "مرسي".. والسبب

اتهام صادم يواجهه المتبقى الوحيد من عائلة هتلر

الحياة السياسية

قريب هتلر
قريب هتلر

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

صادم.. فنانة شهيرة تغازل طبيبًا من داخل العيادة

#

تعليق صادم من محمد رمضان على سجوده عاريًا

#

بالصور.. سبب صادم وراء انتحار فنانة شهيرة من شرفة شقتها

#

بالصور.. فيل يشغل الطريق للنوم في إشاعة الشمس

هتلر

تحرش

الطفلة

رومانو

نشرت وسائل إعلام ألمانية في اليومين الماضيين أن القضاء وجه إلى "رومانو"، القريب لفوهرر النازية " هتلر" لأن والد هتلر وجده الأكبر كانا شقيقين تهمة التحرش بطفلة عمرها 13 سنة، مع غرامة مبدئية قيمتها 800 يورو.

ونقلت صحيفة Blid الألمانية عن والد الطفلة المالك لكاراج تصليح سيارات بالمدينة، من أن رومانو زاره في مكان عمله بعد أن نشر إعلانًا عن نيته بيع الكاراج، فظن أنه جاء ليشتريه، إلا أنه لاحظ فيما بعد أنه جاء وعيناه على ابنته الصغيرة، واسمها Ania R بحسب ما سماها الإعلام المحلي، ولم يكن مهتما بالكاراج.

وتمكن رومانو من إقناع "آنيا" أن ترافقه في نزهة "وأثناءها استدرجها بحلويات اشتراها لها.

 كما اشترى لها ملابس ووردا بلاستيكيا، حتى إنه عرض عليها الزواج وفق تعبير الأب Piotr البالغ 60 سنة، وهو من أصل بولندي.

 وأضاف أن رومانو استغل براءة ابنته التي كانت هي من أخبرته حين عادت من النزهة بأنه تحرش بها، ووصفت له ما فعل.

وقد أسرع والد الطفلة الصغيرة، إلى محاميه ورفع دعوى على رومانو ، الذي ادعى أنه قام باصطحاب الطفلة بنزهة حين زار كاراج والدها، فقبلت.

وذكر أنه شعر بسعادة من مرافقتها له، والقبلة التي طبعها على خدها "كانت للملاطفة وغير جارحة، لذلك فأنا بريء" بحسب ما قال للقاضي الذي رفض شرحه واعتبره معتلاً بمرض الميل للتحرش بصغار السن، وأجابه أن تقبيله للطفلة مرتين "على خدها وعنقها، كان ضد إرادتها" فرد المتهم الهتلري بأنه سيستأنف، لذلك سيبقى مصيره معلقاً إلى حين جلسة النطق بالحكم.

يذكر أن القريب الوحيد المتبقي من عائلة هتلر عازب يقيم في مدينة Görlitz الصغيرة بالشرق الألماني، اسمه Romano-Luka Hitler وعمره 69 سنة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

مملكة الغموض

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» معركة ساخنة بين نمر وتمساح لن تتخيل النهاية
» فنانة شهيرة تصدم متابعيها وتظهر بـ"البيجاما"
» ممثل شهير يقتل صديقته ثم يشاهد الأفلام الإباحية على هاتفها
» صدمة كبيرة بعد إعلان وفاة هذا الفنان داخل المستشفي
» تراجع أسعار الذهب لليوم الثانى على التوالى
» فنان شهير يحرض على ضرب الرجال لزوجاتهم:"لقد فعلتها"
» "وشم" يكشف العلاقة بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها
» عاطل يطعن "سايس" في قلبه ويحاول الهرب بفيصل
» بسبب "رقصة".. حفل زفاف يتحول إلى حرب شوارع
» عبير صبري تهاجم أحد متابعيها: "جهنم تشيلك"
» بعثة الأهلى تطير إلى غينيا لمواجهة كانو سبورت

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:29 م

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية