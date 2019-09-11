قصف موقعين للمقاومة الفلسطينية في غزة

11 سبتمبر 2019 - 02:11 م

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، موقعين للمقاومة الفلسطينية فى منطقة "بيت لاهيا" شمال قطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وكانت المقاومة الفلسطينية بغزة، أطلقت 3 صواريخ ظهر اليوم، صوب المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة، فيما دوت صافرات الإنذار فى مستوطنات "نتيف عسرا، ويدي مردخاي، وشاطي عسقلان"، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وأعلن جيش الاحتلال سقوط أحد الصواريخ على مستوطنة "نتيف هعسرا"، فيما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد فى المنطقة.