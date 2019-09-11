» والد سعودي يعفو عن قاتل ابنه "المخنوق"

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متابعات-علا خطاب

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كشفت مصادر مقربة عن أن خويتم بن سعد الحارثي، والد الطالب، مُعتز؛ المتوفى بـ"ابتدائية ضاحية لبن"، أعلن تنازله عن قاتل ابنه لوجه الله.

وأوضحت المصادر أن ”الحارثي” سجّل ذلك قبل قليل في محضر شرطة ضاحية لبن، تمهيداً لتسجيله رسميًا لدى المحكمة المختصة.

واشترط مقابل التنازل أن يخرج الطفل المتهم بقتل ابنه، إضافة إلى عدم المساس بإدارة ومعلمي المدرسة.

وكانت الجهات الأمنية قد تلقت بلاغاً من المدرسة بحدوث عراك بين الطلاب، نتج عنه وفاة أحدهم.

وفشلت محاولات إسعاف الطالب من الهلال الأحمر، وتم نقله لمستشفى الملك خالد الجامعي، إلا أنه فارق الحياة بالطريق.


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