30 عاما لشاب هتك عرض والدته بدولة عربية

11 سبتمبر 2019 - 02:47 م

في واقعة صادمة بالأردن أقدم شاب ثلاثيني على هتك عرض والدته مرتين، حيث قررت المحكمة توقيع أقصى العقوبة القانونية بعد بشاعة الجريمة المقترفة وخطورة شخصه الإجرامي بالأشغال المؤقتة 30 عاما.

وفي التفاصيل فقد اعتدى الشاب المستهتر على عرض والدته بالقوة، والتي هربت إلى منزل ابنتها وعندما عادت فوجئت به يتوسل لها ويبكي فتراجعت عن شكواها إلا أنه كرر فعلته مجددا.

كما فوجئت السيدة بمحاولة اعتدائه على حفيدتها، ما دفعها للشكوى بعدما تبين لها خداعه وعدم توبته وندمه على جرائمه النكراء.