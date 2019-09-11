«ترامب» يتهم الإسلام بوصف مسيء

11 سبتمبر 2019 - 05:09 م

شهدت كلمة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قبل قليل، بمناسبة إحياء الذكرى الـ18 لهجمات 11 سبتمبر، تطاولًا على الإسلام، حيث صرح بوجود إرهاب إسلامي دونما تفرقة بين الإسلام والتنظيمات التي تنتهج العنف.

وقال الرئيس الأمريكي خلال كلمته: «ستة ملايين من شبابنا انضموا إلى قواتنا لمحاربة الإرهاب الإسلامي المتشدد منذ هجمات سبتمبر».

وخلال كلمته، أعلن «ترامب»، رفع الميزانية العسكرية للدفاع عن الولايات المتحدة، وذلك خلال كلمته ضمن الذكرى الـ18 لهجمات 11 سبتمبر.

وأوضح ترامب «لا نسعى للدخول في نزاعات لكننا سنرد بقوة في حال تعرض الولايات المتحدة لأي هجوم».

وتم بسط علم أمريكي على الحائط الغربي لمبنى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الأربعاء، في الذكرى الثامنة عشرة للهجمات على الولايات المتحدة.

وقُتل ما يقرب من 3000 شخص عندما صدمت طائرات مخطوفة مركز التجارة العالمي ووزارة الدفاع وتحطمت طائرة في حقل في بنسلفانيا في 11 سبتمبر 2001.