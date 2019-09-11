إقالة المدير الفني لفالنسيا قبل مواجهة برشلونة

11 سبتمبر 2019 - 05:13 م

أعلنت إدارة نادي فالنسيا الإسباني، إقالة مارسيلينو جارسيا المدير الفني للفريق قبل ساعات من مواجهة برشلونة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الليجا.

ووجه النادي الشكر لجارسيا، في بيان رسمي أصدره قبل قليل، جاء فيه: "فالنسيا يعلن اليوم الأربعاء عن انتهاء عمل مارسيلينو جارسيا كمدير فني للفريق الأول".

وأضاف: "نريد أن نشكر المدير الفني على عمله وجهده الذي قدمه خلال فترته في فريقنا، ونتمنى له الأفضل في المستقبل".

وأشارت العديد من الأنباء عن تولي ألبيرت كيلاديس منصب المدير الفني للفريق من بعد مارسيلينو جارسيا في الفترة المقبلة.

وكان مارسيلينو، تولى تدريب فالنسيا في مايو 2017، وحقق لقب كأس الملك الصيف الماضي على حساب برشلونة.

ويملك فالنسيا، 4 نقاط في الدوري، عقب مرور ثلاث جولات بنفس رصيد برشلونة قبل مواجهة السبت المقبل.

يذكر أن وسائل الإعلام الإسبانية، رجحت إمكانية تولي البرتغالي جوزيه مورينيو تدريب فالنسيا خلفا للاسباني مارسيلينو جارسيا، حيث ارتبط اسم المدرب السابق لنادي ريال مدريد بالخفافيش خلال الفترة الماضية.