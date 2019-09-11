«التموين»: قلة شراء المصريين للسلع يدل على وعيهم

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أشاد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، بقلة شراء المصريين للسلع والمنتجات، واصفًا هذا الأمر بأنه يدل على «وعي».

وتابع في لقاء مع برنامج «مصر النهاردة» على قناة القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن المصريين أصبحوا يمتلكون وعيًا فيما يتعلق بالاستهلاك، موضحًا: «في السابق كان لدينا شراهة فى الاستهلاك، بالإضافة إلى ثقافة التخزين، حيث إن الكثيرين كانوا يحبذون تخزين السلع، وكان الشراء ليس على قدر الاستهلاك».

وأضاف أن التغيير الذي طرأ على ثقافة الاستهلاك يرجع إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال: «الآن نمط الاستهلاك تغير إلى الإيجابية. أصبح لدى المصريين وعيًا بشأن استهلاك السلع».


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