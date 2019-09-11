اتحاد الكرة يُحدد موعد بداية الدوري

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اتحاد الكرة

الدوري

المصريون

عمرو الجنايني

حددت اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، موعد انطلاق الدوري الجديد موسم 2019 / 2020.

واستقرت اللجنة الخماسية على انطلاق الدوري الجديد يوم 21 سبتمبر رسمياً.

ويعلن اتحاد الكرة، خلال قرعة الدوري غدا الخميس، مواعيد البطولة بالكامل من البداية الى انتهاء المسابقة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان أيضا عن إقامة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك 20 سبتمبر الجاري قبل انطلاق مسابقة الدوري بـ24 ساعة.


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