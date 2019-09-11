» بحضور «الخطيب».. رئيس «الفيفا» يجتمع مع «الجنايني»

11 سبتمبر 2019 - 06:26 م

حرص جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، على استقبال عمرو الجنايني رئيس اللجنة المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في حضور أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

ويتواجد إنفانتينو بالقاهرة لزيارة الاتحاد الإفريقي، وتطرق الاجتماع للأمور المطلوب إنجازها في الاتحاد المصري وفق خطاب التكليف الصادر عن الفيفا، إضافة إلى توطيد العلاقة مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وجاءت مشاركة رئيس الأهلي في هذه الاجتماعات بعد دعوته رسميًا في مقدمة كبار ممثلي الكرة الإفريقية في القارة للارتقاء باللعبة وإجراء بعض الإصلاحات التي تخدم مصلحة اللعبة خلال الفترة القادمة.