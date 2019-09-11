صورة.. حقيقة إصابة مشاري العفاسي بمرض خطير

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الكويت

داعية

مرض خطير

مشاري العفاسي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، صورة تظهر تواجد إمام المسجد الكبير وخطيب الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت مشاري العفاسي في المستشفى، وزعم البعض أنه أصيب بمرض خطير، وتم نقله للمستشفى للعلاج.

وتسببت الصورة بقلق متابعي العفاسي، والذين يبلغ عددهم على حسابه في ”تويتر“ وحده 14 مليونًا ومئة ألف متابع.

وأوضح “العفاسي” حقيقة الصورة المتداولة له وهو في المستشفى، حيث أكد عبر حساباته في مواقع التواصل، أن الصورة ”قديمة“ وأنه ”بخير“.

وكتب تعليقًا على الصورة :« ذه الصورة قديمة …وشكراً لكل من سأل عني وأنا بخير … دامكم بخير».

وكان ”العفاسي“ قد دخل المستشفى إثر أزمة صحية ألمت به في نهاية عام 2018، قبل أن يتعافى منها ويعاود نشاطه.


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