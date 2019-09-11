الديهي: مؤتمر الشباب منصة للتفاعل بين الشعب والحاكم

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مؤتمر الشباب

الديهى

بالورقة والقلم

المنارة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مؤتمر الشباب تخطي في تفاصيل فحواه ومحتواه حوار الشباب مع المسئولين، وتحول لمنصة رئاسية لشباب وإعلام مصر، ومنصة رئاسية للتفاعل بين الحكام والشعب.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأربعاء، أن المؤتمر الوطني الثامن للشباب، ينعقد في مركز المنارة بالتجمع الخامس السبت المقبل، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينتظر أسئلة كافة أبناء مصر وأفراد الشعب المصري، للإجابة عليها خلال فقرة اسأل الرئيس بالمؤتمر الوطني للشباب، وهي إحدى السمات المميزة لهذا المؤتمر.

وتابع "الديهي"، أن الجلسة الرئيسية للمؤتمر الوطني الثامن للشباب ستركز على تقييم تجربة الحرب على الإرهاب محليًا وعالميًا، ثم الحديث عن حروب الجيل الرابع واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لهزائم الدول بأصابع وأنامل أبناءها.

وشدد "الديهي"، على أن المؤتمر سد فراغ موجود، وعوض غياب بعض المسئولين، وتحول لمنظومة حزبية وإعلامية ورئاسية لتلقي أفكار وإصدار قرارات.


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