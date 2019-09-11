فيديو صادم لجريمة نكراء بالسعودية

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الطيب حسين - متابعات

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شهد أحد أحياء الرياض في المملكة العربية السعودية، جريمة نكراء وثقتها كاميرات المراقبة.

ورصدت الكاميرا قيام شخصين بضرب مقيم، ودهسه، وسرقة مركبته.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن بلاغًا ورد يوم الأحد عن تعرض مقيم من الجنسية الهندية للدهس عمدًا من قبل شابين يستقلان مركبة ”تويوتا برادو“، ما أدى إلى وفاته، وقيام أحدهما بسرقة مركبته ”هونداي إلنترا“ والهرب إلى جهة غير معلومة.

ووثّقت كاميرا مراقبة الحادثة التي أظهرت قيام شخصين بالاعتداء على وافد، حيث ضرباه بعنف، قبل أن يدهسه أحدهما بسيارته، ثم يقوما بسرقة سيارته ويفرا هاربين.

من جانبها، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، حيث حاول أحدهما مقاومة رجال الأمن باستخدام سلاح ناري، وتبين أنهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهما لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.


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