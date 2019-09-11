تراجع جماعي.. تعرف على أسعار الدولار في مختلف البنوك

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تراجع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء، بنحو قرش واحد، ليصل إلى 16.39 جنيه للشراء و16.49 جنيه للبيع، بحسب موقع البنك المركزي المصري.

وتراجع سعر الدولار قرشين في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والبركة إلى 16.41 جنيه للشراء و16.51 جنيه للبيع.

فيما هبط سعر الدولار في بنك الإسكندرية، 3 قروش، إلى 16.36 جنيه للشراء، و16.46 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي، قرشًا واحدا، إلى 16.39 جنيه للشراء و16.49 جنيه للبيع.

وخفض بنك كريدي أجريكول مصر، سعر الدولار، قرشين إلى 16.39 جنيه للشراء و16.39 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار، قرشين، في البنك التجاري الدولي إلى 16.37 جنيه للشراء، و16.47 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار، قرشين في بنك التعمير والإسكان، إلى 16.38 جنيه للشراء و16.48 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار، قرشا واحدا في بنك قناة السويس، إلى 16.38 جنيه للشراء، و16.48 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 16.42 جنيه للشراء، و16.52 جنيه للبيع.

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