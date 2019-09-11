» إعلامي شهير يسب نجل قيادي إخواني بلفظ خارج

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نشأت الديهي
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وائل غنيم

نشات الديهى

محمد صلاح سلطان

قال الإعلامي نشأت الديهي إن الشاب محمد صلاح سلطان، نجل القيادي افخواني صلاح سلطان، الذي ادعى أنه يموت ومضرب عن الطعام سجد في أمريكا فور وصوله لها، وعرض له صور مع السفيرة الأمريكية وداخل الكونجرس الأمريكي، ويكتب مقالات كثيرة في صحف أجنبية للهجوم على مصر.

وعلق "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، قائلًا: "محمد صلاح سلطان ابن حرام مصفي، ويصدر نفسه للإخوان أنه وطني حتى النخاع، وإخواني صميم".

وتابع "الديهي" أن محمد صلاح سلطان خائن من ظهر خائن، معقبًا: "حديث وائل غنيم بالأمس عن محمد سلطان الذي تحدث عن أنه شخص مهزق، ويحاول أن يتفاوض بهم أمام الكونجرس الأمريكي، كاشف للإخوان المسلمين".


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