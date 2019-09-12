  • الخميس 12 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:02 ص
بحث متقدم
المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق

إخواني منشق: زبيبة الصلاة على وجوه أعضاء الجماعة صناعية

أوروبا طقس موجة حارة

الارصاد الجوية: هذه تفاصيل طقس الخميس

حادث صفط اللبن

فيديو مروع.. لحظة سقوط ميكروباص من أعلى كوبري صفط اللبن

بعد «وقف الاستيراد».. هل ترتفع أسعار الأرز في مصر؟

أرشيفية

لماذا أصبح «محور صفط».. «محور الموت»؟

أرشيف

تراجع جماعي.. تعرف على أسعار الدولار في مختلف البنوك

فهمى

قاضي «التخابر» يكشف لقب عمر سليمان بين الإخوان

أرشيف

عواصف وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل

صورة الحادث

بالفيديو.. لحظة سقوط ميكروباص محور صفط اللبن

مشاري العفاسي

صورة.. حقيقة إصابة مشاري العفاسي بمرض خطير

إخواني منشق: زبيبة الصلاة على وجوه أعضاء الجماعة صناعية

آخر الأخبار

المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق
المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق

أخبار متعلقة
#

"مرتضى": تذاكر نهائي كأس مصر لاعضاء الزمالك فقط

#

الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير

#

"عبدالعال" يهدد النواب الغائبين عن اجتماع الموازنة

#

وزير إخواني يرد على فضيحة الملهى الليلي

قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن الإسلام لدى جماعة الاخوان مجرد طقوس، ومظاهر تستخدم للدعاية من أجل الترويج لتجارتهم.

واضاف "ابو هاشم" خلال حواره مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد":" زبيبة الصلاة على وجوه الإخوان صناعية، بيعملوها بالمكوى، ويطيلون اللحى من أجل خداع الناس في تجارة".

وتابع :" الدين الإسلامي لدى جماعة الإخوان مختلف تمًاما عن الدين الإسلامي الصحيح، مضيفا "الإخوانية عقيدة قائمة على تعاليم البنا وليس القرآن والسنة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

مملكة الغموض

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» حكيم ينشر "فيديو" عن واقعة انقلاب سيارته
» صحيفة إماراتية: أنانية «صلاح» تصنع الفارق مع ليفربول
» نجم الزمالك يتعرض لموقف مُحرج خلال رحلة السنغال
» إعلامي شهير يسب نجل قيادي إخواني بلفظ خارج
» طالبة بالثانوي تقتل والدتها بطريقة بشعة بعد أن ضبطتها متلبسة
» الأهلي يخاطب الـ«فيفا» للرد على غرامة المليون دولار
» الحبس «عامين» للاعب كرة قدم شهير
» بحضور «الخطيب».. رئيس «الفيفا» يجتمع مع «الجنايني»
» أول فرمان لـ«ميتشو» بعد وصول بعثة الزمالك للسنغال
» «نانسي عجرم» عن اعتزال «إليسا»: رفض لنعمة ربنا
» إعارة مهاجم الأهلي إلى طلائع الجيش

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:17 ص

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية