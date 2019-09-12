دمرتوا بيراميدز وخلتونا نخسر من فرقة زي الزمالك

12 سبتمبر 2019 - 05:32 ص

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي عن طلب عبدالله السعيد الرحيل عن نادي بيراميدز بعد الخسارة من الزمالك في نهائي الكأس.





وقال "زكي" إن السعيد انفعل على إدارة ناديه متهمًا إياهم بتفريغ الفريق من اللاعبين الكبار أمثال كينو ما تسبب في خسارتهم من الزمالك.



وأضاف: "عبدالله السعيد قالهم الزمالك مكانش عارف يكسب المقاصة ولا الاتحاد إلا بصعوبة وجه كسبنا احنا بسهولة وكأننا فريق منهار".



وتابع:"عبدالله السعيد قالهم يا إما تعملوا تدعيمات يا تسيبوني أرحل".





