استمرار خسارة الدولار أمام الجنيه.. إليكم الأسعار

متابعات-علا خطاب
انخفض سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم الخميس، ليصل سعره بالبنك المركزي إلى 16.38 جنيه للشراء، و16.50 جنيه للبيع .
سعر الدولار في البنوك المصرية:
أسعار الدولار في البنك المركزي 16.3802 .16.504
أسعار الدولار في بنك مصر 16.39 16.49 .
أسعار الدولار في البنك الأهلي 16.39 16.49.
أسعار الدولار في بنك القاهرة 16.39 16.49.
أسعار الدولار في بنك الإسكندرية 16.50 16.60 .
أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي 16.37 .,16.47.
أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.42 .16.52 .
أسعار الدولار في بنك عودة 16.39 16.49
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