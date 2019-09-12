استمرار خسارة الدولار أمام الجنيه.. إليكم الأسعار

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متابعات-علا خطاب

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الدولار

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم الخميس، ليصل سعره بالبنك المركزي إلى 16.38 جنيه للشراء، و16.50 جنيه للبيع .

سعر الدولار في البنوك المصرية:

أسعار الدولار في البنك المركزي 16.3802 .16.504

أسعار الدولار في بنك مصر 16.39 16.49 .

أسعار الدولار في البنك الأهلي 16.39 16.49.

أسعار الدولار في بنك القاهرة 16.39 16.49.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية 16.50 16.60 .

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي 16.37 .,16.47.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.42 .16.52 .

أسعار الدولار في بنك عودة 16.39 16.49


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