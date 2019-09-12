رسالة غامضة من تركي آل الشيخ إلى مسئول كبير بالأهلي

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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

متابعات- الدويني فولي

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تركي آل الشيخ يوجه رسالة محرجة لأشهر فنان أهلاوي

محمد رمضان


وجه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، رسالة إلى جمال جبر مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي.

وكتب تركي عبر حسابه الرسمي: "الأخ جمال جبر.. إن شاء الله يكون لينا لقاء قريب".


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