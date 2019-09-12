  • الخميس 12 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:59 ص
بحث متقدم
طفل

الكويت.. هتك عرض طفل مصري بعد استدراجه بنصف دينار

تركي الحمد

رد مفاجئ من تركي الحمد على تجنيد إسرائيل لمسئول عربي

الحج والعمرة

السعودية تكشف السعر الموحد للحج والعمرة

ارشيف

كشف حقيقة خطف الطلاب بمكة المكرمة

المطيري

1000 دينار غرامات جديدة تطال الوافدين بالكويت

داعش

تفاصيل مثيرة عن أخطر امرأة في داعش

السياحة فى إسرائيل

مسئول عربي كبير يعمل لصالح الاستخبارات الإسرائيلية

السيسي

قرار جمهوري بتعيين حمادة الصاوي نائبًا عامًا

بن سلمان

من هي الأميرة التي أمر "بن سلمان" بتجديد قصرها على نفقته؟

الصور

الإمارات.. عقوبة خيالية لملتقطى صور النساء في الأفراح

سحب قرعة الدورى الممتاز للموسم الجديد

الرياضة

الجبلاية تطرح تذاكر ودية مصر وتونس الخميس
الجبلاية تطرح تذاكر ودية مصر وتونس الخميس

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

رسميًا.. اتحاد الكرة يحدد موعد إجراء قرعة الدوري

#

نجم آرسنال يفجر مفاجأة عن «صلاح» و«ماني» والحذاء الذهبي

#

اجتماع مهم لـ «المسابقات» لتحديد ملامح الدورى الجديد

#

«الجبلاية» تزف خبرًا سارًا لأندية الدورى الممتاز

قرعة

دوري

بطولة

كاس

تقام ظهر اليوم الخميس، قرعة بطولة الدورى المصرى الممتاز بحضور مجلس إدارة اتحاد الكرة ومندوبى 18 ناديًا من الأندية المشاركة بالبطولة لموسم 2019/ 2020.

وأعلن «الجبلاية» عدم تنفيذ القرعة الموجهة لناديى الأهلى والزمالك كما كان يحدث فى السابق بوضع مباراة الفريقين آخر مباراة بالدور الأول والثانى حيث سيتم عرض لائحة البطولة على الأندية.

وتنطلق البطولة يوم 21 سبتمبر على أن تحدد المباريات وفقًا للموافقات الأمنية التى ستصل إلى اتحاد الكرة فيما يخص جدول الجولة الأولى للبطولة.

ورفض اتحاد الكرة التدخل فى مسألة الحصول على الموافقات الأمنية الخاصة بالمباريات ومنح الأندية حقها فى التفاوض على الملاعب التى ستلعب عليها فى المباريات الخاصة بالبطولة وفقاً للائحة التى تم إعدادها من قبل لجنة المسابقات على مدار السنوات الماضية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

مملكة الغموض

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» وزير الآثار يتفقد عملية ترميم قصر محمد علي بشبرا الخيمة
» تطبيق خطير.. عليك حذفه فورًا من هاتفك
» أصالة تسخر من بلوك أحلام: "ما نمت لحد الآن"
» الزمالك يحرج «الجبلاية» قبل مباراة السوبر
» مران استشفائى للاعبى الزمالك بالسنغال
» شاهد.. قبلة ورقصة أحمد فهمي لـ"هنا الزاهد" في حفل زفافهما
» أغرب ما فعلته هنا الزاهد مع شقيقتها في حفل زفافها
» محمد رمضان يثير الجدل بسيارته الجديدة
» مرتضى لـ"كهربا": تعالى مصر وهوديك الأهلي بنفسي
» فنان مصري شهير يعلن خطبته على "ملكة جمال الكون"
» وفاة فنان شهير بعد صراع مع السرطان

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:28 م

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية