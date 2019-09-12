  • الخميس 12 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:59 ص
بحث متقدم
طفل

الكويت.. هتك عرض طفل مصري بعد استدراجه بنصف دينار

تركي الحمد

رد مفاجئ من تركي الحمد على تجنيد إسرائيل لمسئول عربي

الحج والعمرة

السعودية تكشف السعر الموحد للحج والعمرة

ارشيف

كشف حقيقة خطف الطلاب بمكة المكرمة

المطيري

1000 دينار غرامات جديدة تطال الوافدين بالكويت

داعش

تفاصيل مثيرة عن أخطر امرأة في داعش

السياحة فى إسرائيل

مسئول عربي كبير يعمل لصالح الاستخبارات الإسرائيلية

السيسي

قرار جمهوري بتعيين حمادة الصاوي نائبًا عامًا

بن سلمان

من هي الأميرة التي أمر "بن سلمان" بتجديد قصرها على نفقته؟

الصور

الإمارات.. عقوبة خيالية لملتقطى صور النساء في الأفراح

صحيفة عبرية:

مسئول عربي كبير يعمل لصالح الاستخبارات الإسرائيلية

الحياة السياسية

السياحة فى إسرائيل
السياحة فى إسرائيل

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

فيديو مثير يتسبب في إيقاف مسئول كبير بالكويت

#

ترامب يفجر مفاجأة مدوية عن "الفيدرالي الأمريكي"

#

ميانمار تدرس تجنيس مسلمي الروهينجا

#

إيران تكشف عن هوية جواسيس يعملون لصالح السى آى أيه

إسرائيل

الإسرائيلية

مسؤول عربي

الاستحبارات

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس، عن ملف سري أطلق عليه اسم "توربيدو" يتعلق بتجنيد مسئول كبير في دولة عربية، للعمل لصالح الاستخبارات الإسرائيلية.
وبحسب الصحيفة، فإن الرقابة العسكرية سمحت بنشر محطة نادرة عن عالم التجسس السري، لافتة إلى أن الشخص الذي تم تجنيده في ملف "توربيدو" عمل جاسوسا دون علمه، في شعبة التجسس "504".

وأوضحت "يديعوت أحرونوت" أن هذه الشخصية تقدم معلومات سرية ذات قيمة هائلة وحساسة جدا لإسرائيل منذ 5 سنوات، مشيرة إلى أن المصدر لا يزال مهما ويقدم الكثير من المعلومات.

وبحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة فإنه تم خداع هذه الشخصية من قبل وحدة التجنيد في شعبة التجسس "504" لكشف أسرار أمنية حساسة، وجاء في الصحيفة أن هذه الشخصية العربية تنقل المعلومات ظنا منها بأنها تعمل لصالح هيئة مدنية، وليس لصالح إسرائيل.

ويقول الضابط المشغل لهذه الشخصية والبالغ من العمر (38 عاما)، إنهم يسعون دائما للحصول على مصادر عالية الذكاء وتقوم بأدوار مهمة للغاية، لأن مثل هذا الشخص في منصب رفيع وكبير يكون كبيرا بالسن وصاحب خبرة، وله علاقات كبيرة.

وبحسب مزاعم الضابط، فإن هذا الشخص طموح جدا، ويشغل منصبا كبيرا للغاية ويحق له الوصول إلى أي معلومة سرية وحساسة تهم المخابرات الإسرائيلية.

ولفت الضابط إلى أن عملية التجنيد تعتمد على الكثير من الخطوات منها جمع معلومات من مصادر أخرى من بيئة هذا الشخص أو أي شخص آخر مستهدف للتجنيد، مثل تحركاته خارج البلاد ومستوى حياته الاجتماعية، وإمكانية استعداده للتعاون.
وقال ضابط آخر مشغل لهذه الشخصية، إن هذه الشخصية لم تجد صعوبة في العمل مع هيئة مدنية وبدون تهديد أو خوف تم تجنيده دون أن يعلم أنه يعمل لصالح الاستخبارات الإسرائيلية.

وستكشف "يديعوت أحرونوت" غدا في ملحقها الأسبوعي تفاصيل أشمل حول عملية التجنيد، والكثير من الأسرار عن تلك الشخصية، واللقاء الذي عقد بين هذه الشخصية ومشغليها من الاستخبارات الإسرائيلية في إحدى الدول.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

مملكة الغموض

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» وزير الآثار يتفقد عملية ترميم قصر محمد علي بشبرا الخيمة
» تطبيق خطير.. عليك حذفه فورًا من هاتفك
» أصالة تسخر من بلوك أحلام: "ما نمت لحد الآن"
» الزمالك يحرج «الجبلاية» قبل مباراة السوبر
» مران استشفائى للاعبى الزمالك بالسنغال
» شاهد.. قبلة ورقصة أحمد فهمي لـ"هنا الزاهد" في حفل زفافهما
» أغرب ما فعلته هنا الزاهد مع شقيقتها في حفل زفافها
» محمد رمضان يثير الجدل بسيارته الجديدة
» مرتضى لـ"كهربا": تعالى مصر وهوديك الأهلي بنفسي
» فنان مصري شهير يعلن خطبته على "ملكة جمال الكون"
» وفاة فنان شهير بعد صراع مع السرطان

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:28 م

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية