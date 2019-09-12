مرتضى منصور: هاشترى قميص الأهلى لـ «كهربا»

محمد عبد الحارس
أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، استعداده لشراء قميص الأهلى، لمحمود عبد المنعم "كهربا" فى حالة ما أراد اللعب بالقلعة الحمراء.
وأضاف "مرتضى" خلال مداخلة تلفزيونية لبرنامج «الزمالك اليوم»: "إذا أراد كهربا اللعب للأهلى سأشترى له القميص الأحمر على حسابى، ولن أقبل بأقل من 100 مليون دولار كتعويض لرحيله عن الزمالك".
وتابع: "لا أحتاج كهربا فلدينا إمام عاشور، وأشرف بن شرقي، لدينا لاعبين ملتزمين، لا يسكرون ولا يسهرون".
وتابع: "كهربا كان فى الأهلى وخانه، ومن ثم ذهب للزمالك وخان النادى ورحل أيضا".
عصر03:28 م
فجر
04:17
شروق
05:42
ظهر
11:56
عصر
15:28
مغرب
18:10
عشاء
19:40