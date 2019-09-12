قرار جمهوري بتعيين حمادة الصاوي نائبًا عامًا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبًا عامًا جديدًا، خلفًا للمستشار نبيل أحمد صادق.



وينص القانون المصري على أن ولاية القاضي في منصب النائب العام، تكون لمدة 4 سنوات فقط غير قابلة للتجديد على أن يعرض مجلس القضاء الأعلى 3 مرشحين ممن هم على درجة رئيس محكمة اسئتناف، أو نائباً لرئيس محكمة النقض، على رئيس الجمهورية لاختيار من بينهما.





وكان المستشار الصاوي قد انتدب سابقاً للعمل كمحام عام أول لنيابة استئناف القاهرة كما، شغل المستشار حمادة الصاوى منصب عضو بالمكتب الفنى لمحكمة إستئناف القاهرة، وسبق وأن انتدب للتحقيق في قضية فساد مؤسسة الأهرام.





وشغل منصب رئيس المكتب الفني بمركز الدراسات القضائية، التابع لوزارة العدل، كما شغل منصب عضو بالمكتب الفني لمحكمة إستئناف القاهرة، وتم إنتدابة كقاضيًا للتحقيق في قضايا فساد مؤسسة الأهرام للإعلانات.





تولى الصاوي العديد من القضايا الهامة والتي شغلت بال الرأي العام، ففي أغسطس 2014، أجرى معاينة لدار مناسبات مسجد رابعة العدوية، بصفة رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعضو اليسار بدائرة محكمة جنايات القاهرة.





المعاينة كانت تنفيذًا لقرار بشأن محاكمة محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وطبيبين بالمستشفى الميداني لاعتصام رابعة هما: محمد محمود على زناتي، وعبد العظيم إبراهيم، في قضية اتهامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة وتعذيبهما داخل مقر اعتصام الإخوان برابعة.





وفي يوليو 2015 قررت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أيمن عباس، انتداب المستشار حمادة الصاوي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة قاضي تحقيق، لاستكمال التحقيق فى قضية وقائع الفساد المالي بمؤسسة الأهرام، على أن يقوم بدوره قاضي منصة بإحدى دوائر الجنايات.