أول تحرك من «فيفا» لنصرة سيدات إيران

12 سبتمبر 2019 - 10:18 ص

يعتزم الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» إرسال وفد رسمى لإيران، من أجل إمكانية السماح للنساء بالدخول إلى ملاعب كرة القدم لمتابعة المباريات المقبلة للمنتخب ضمن تصفيات كأس العالم 2022 أكتوبر المقبل.

جاء ذلك بعد أيام من إقدام شابة ملقبة بـ «الفتاة الزرقاء» على حرق نفسها أمام محكمة بعدما حبست لفترة 6 أشهر على خلفية محاولتها الدخول إلى ملعب فى طهران متنكرة بزى رجل.

وأثارت وفاة الفتاة غضبًا كبيرًا، ودعا كثيرون الاتحاد الدولى لكرة القدم إلى منع إيران من المشاركة فى المسابقات الدولية كما دعوا المشجعين إلى مقاطعة المباريات.