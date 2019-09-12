» مران استشفائى للاعبى الزمالك بالسنغال

12 سبتمبر 2019 - 10:28 ص

أدى لاعبو الزمالك تدريبًا استشفائيًا، عقب وصولهم فندق الإقامة فى داكار بالسنغال، استعدادًا لمواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالى فى ذهاب دور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا، وذلك بناء على رغبة المدير الفنى حرصًا على عدم إرهاقهم.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك بطل السنغال السبت المقبل فى لقاء الذهاب بدور الـ 32 لدورى الأبطال الأفريقى.

ووصلت بعثة الزمالك مساء أمس الأربعاء إلى السنغال بعدما غادرت القاهرة صباح أمس ومكثت فى طريقها للسنغال ترانزيت فى الدار البيضاء بالمغرب.