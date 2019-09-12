كشف حقيقة خطف الطلاب بمكة المكرمة

12 سبتمبر 2019 - 11:22 ص

نفت مصادر صحة مقطع الفيديو المتداول، لاختطاف طالب بمدرسة من أمام إحدى مدارس مكة المكرمة.

الجهات الأمنية تفاعلت مع القضية بمحض الجد على أنه حادث بالفعل بعد تداول المقطع، حتى تأكد لديهم عدم وجود أى قضية فى هذا الأمر، حيث كان مجموعة من الطلاب يقتادون طالبًا آخر؛ لوضعه فى مؤخرة سيارة يستقلها مجموعة آخرون وفقًا لما ورد بالمقطع، وتبيّن أن الموضوع كان مزاحًا بين مجموعة مراهقين، فيما كان المصور والناشر متفقين معهم وكانا من ضمن المجموعة.