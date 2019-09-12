1000 دينار غرامات جديدة تطال الوافدين بالكويت

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الكويت

غرامة

الاداب العامة

1000 دينار

المطيري

لأجل حماية القيم والآداب والذوق العام، في الكويت تقدم النائب ماجد المطيري باقتراح بقانون،  يلزم المواطنين والوافدين باحترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المجتمع الكويتي.

ويتضمن القانون المقترح تغريم كل من يخل بتلك الآداب ما لا يقل عن 500 دينار ولا يزيد على 1000 دينار، ومضاعفة العقوبة في حالة التكرار.

وقام المطيري بتحديد 11 صفة لمسلكيات تستوجب العقاب وفق الاقتراح بقانون الذي قدمه.

 وتتضمن الظهور في الأماكن العامة بزي أو لباس يحمل صوراً أو اشكالاً أو عبارات تسيء للذوق وتخل بالآداب، والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء ولكرامة الأشخاص، والظهور في الأماكن العامة بملابس داخلية (بيجامة النوم).

كما تتضمن الكتابة أو الرسم ومن في حكمهما - من دون تصريح من الجهات المختصة - على الجدران.

 ومن بين المسلكيات الواقعة ضمن الواجب تغريم مقترفها: رفع صوت الموسيقى في الأماكن العامة، ومناداة الغير بعبارات خادشة وعنصرية، وتعريض الأطفال والنساء واستغلالهم لمواقف وأنشطة تسبب الخطر أو الفزع، والتعدي على حق الآخرين في طوابير الانتظار وفي الحصول على الخدمات، والتغرير بهم وتصويرهم خفية بقصد السخرية منهم أو ايقاعهم في فخ المقالب.

 وتشمل العقوبة أيضا وضع الملصقات الإعلانية على المنازل وجدران الأماكن العامة والخاصة من دون إذن من صاحبها، والبصق وإلقاء بقايا الطعام والأدخنة من نوافذ السيارات في الطرقات العامة.

 وطالبت الاقتراح بمنح وزير الداخلية أو من ينوب عنه إصدار لوائح وقرارات بالأفعال التي من شأنها الإخلال بالذوق العام والآداب العامة.


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