السعودية تكشف السعر الموحد للحج والعمرة

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ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية نقلاً عن مصادر اليوم، أن السعر الموحد لتأشيرات الحج والعمرة والزيارة، والذي من المتوقع الكشف عنه قريبا، سيكون 300 ريال سعودي (80 دولارًا).
وأكدت مصادر أن التأشيرات موحدة الرسوم تشمل الحج والعمرة أو السياحة أو أعمال أو زيارة أقارب وأصدقاء أو أخرى، أو المرور للزيارة عبر أي منفذ.

وأضافت، أن مدد الإقامة تختلف حسب التأشيرات وبالرسوم ذاتها، فهي شهر للدخول مرة واحدة، و3 شهور للدخول المتعدد، و96 ساعة للمرور.

وكان وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بنتن، قد أعلن قبل 3 أيام إلغاء رسوم تكرار العمرة والبالغة 2000 ريال سعودي (533 دولارًا).

وفرضت الرياض في 2016 رسومًا على العمرة الثانية وما بعدها بقيمة 2000 ريال لكل مرة، بعد تراجع إيراداتها بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط عن مستويات منتصف 2014.

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