الكويت.. هتك عرض طفل مصري بعد استدراجه بنصف دينار

12 سبتمبر 2019 - 11:41 ص

شهدت الساعات الأخيرة جريمة هتك عرض طفل مصري في الكويت، بعد أن حاول شخص لا يعرفه خداعه واستدراجه.





الواقعة بحسب صحيفة “الراي” الكويتية، تعود إلى طفل مصري عمره 11 عامًا خرج من منزله وكان أمام بقالة في منطقة حولي بالكويت، وفوجئ بشخص لا يعرفه يقترب منه ويعطيه نصف دينار ثم أمسك بيده وتحسس جسده.

لمسات الجاني المثير أثارت خوف الطفل المصري، الذي ألقى بالنصف دينار في وجهه، وتوجه إلى مسكنه القريب من البقالة، وروى لوالده ما حصل معه.





والد الطفل اصطحب ابنه وتوجه به إلى قسم الشرطة، وأبلغ رجال الأمن بما حدث لابنه، الذي أدلى بأوصاف المتهم، وسجلت قضية هتك عرض أحيلت إلى المباحث للتحري وضبط الجاني.