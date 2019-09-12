بث مباشر.. قرعة مباريات الدورى الجديد

بعد تحريضه.. فيس بوك يعاقب نتنياهو
تفاصيل مثيرة.. الملك سلمان يهاتف "أبو مازن"
رغم إصابته بالسرطان.. يواصل الدراسة بعد 92 عاما
تأجيل محاكمة منفذ هجوم نيوزلندا لرمضان 2020
نهاية مروعة.. لحظة طعن شاب عربي دافع عن فتاة بلندن
"انتهكت حرمتي".. ريهام سعيد تتقدم ببلاغ ضد سما المصري
بالترتيب.. جدول مباريات الأهلي والزمالك بالدوري
بعد قرار الرئيس.. الإفراج عن 712 سجينا
السعودية.. تشريع بالتبرع بالأعضاء البشرية
معلم يعاقب الطالبات بعد وضعهن المكياج.. بهذه الطريقة
المصريون
يقدم موقع "المصريون" خدمة لقراءة لجميع الأحداث الرياضة على مستوى العالم.
ويقدم اليوم بثًا مباشرًا لإجراء قرعة الدورى المصرى للموسم الجديد "2019/2020.
عصر
فجر
04:17
شروق
05:42
ظهر
11:56
15:28
مغرب
18:10
عشاء
19:40