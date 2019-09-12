السعودية.. تشريع بالتبرع بالأعضاء البشرية

12 سبتمبر 2019 - 01:34 م

في تطور جديد بالسعودية، يعتزم مجلس الشورى التصويت خلال جلسته المنعقدة يوم الإثنين المقبل التصويت على مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية.

ويأتي القرارا تمهيدًا للعمل بالمشروع، الذي يهدف إلى تنظيم عملية التبرع بالأعضاء البشرية بعدما صارت ضرورة طبية، بما يضمن حماية حقوق الأشخاص سواء المتبرعين أو الذين تنقل إليهم الأعضاء.

ويتضمن النظام آلية لترخيص المنشآت الصحية وتحديد مسئولياتها فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء أو زراعتها.