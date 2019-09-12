  • الخميس 12 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:51 م
بحث متقدم
نتنياهو

بعد تحريضه.. فيس بوك يعاقب نتنياهو

الملك سلمان

تفاصيل مثيرة.. الملك سلمان يهاتف "أبو مازن"

القباني

رغم إصابته بالسرطان.. يواصل الدراسة بعد 92 عاما

ارشيف

تأجيل محاكمة منفذ هجوم نيوزلندا لرمضان 2020

طعن شاب عربي

نهاية مروعة.. لحظة طعن شاب عربي دافع عن فتاة بلندن

ريهام سعيد وسما المصري

"انتهكت حرمتي".. ريهام سعيد تتقدم ببلاغ ضد سما المصري

الاهلى والزمالك

بالترتيب.. جدول مباريات الأهلي والزمالك بالدوري

الإفراج عن سجناء - أرشيفية

بعد قرار الرئيس.. الإفراج عن 712 سجينا

تبرع

السعودية.. تشريع بالتبرع بالأعضاء البشرية

معلم

معلم يعاقب الطالبات بعد وضعهن المكياج.. بهذه الطريقة

السعودية.. تشريع بالتبرع بالأعضاء البشرية

عرب وعالم

تبرع
تبرع

عبد القادر وحيد- متابعات

السعودية

الاعضاء البشرية

الشورى

تشريع

في تطور جديد بالسعودية، يعتزم مجلس الشورى التصويت خلال جلسته المنعقدة يوم الإثنين المقبل التصويت على مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية.

ويأتي القرارا تمهيدًا للعمل بالمشروع، الذي يهدف إلى تنظيم عملية التبرع بالأعضاء البشرية بعدما صارت ضرورة طبية، بما يضمن حماية حقوق الأشخاص سواء المتبرعين أو الذين تنقل إليهم الأعضاء.

ويتضمن النظام آلية لترخيص المنشآت الصحية وتحديد مسئولياتها فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء أو زراعتها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

مملكة الغموض

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» مبلغ خيالي لفستان هنا الزاهد.. لن تصدق
» فنانات تعرضن للضرب "المبرح" على يد أزواجهن.. تفاصيل صادمة
» تصرف غريب من زوجة فنان شهير في عيد ميلاده
» تعيين المستشار محمد محمود فرج رئيسًا لمجلس الدولة
» رد صادم من فنانة شهيرة بعد عرض زواج كـ"زوجة ثانية"
» أغضبت جمهورها بتقبيل يد فنان شهير
» ميسي يكشف موقفه من دعوة رونالدو للعشاء
» مفاجأة.. أحمد فهمي يترك زوجته ويراقص والدته بحفل زفافه
» وزير الآثار يتفقد عملية ترميم قصر محمد علي بشبرا الخيمة
» تطبيق خطير.. عليك حذفه فورًا من هاتفك
» أصالة تسخر من بلوك أحلام: "ما نمت لحد الآن"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:28 م

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية