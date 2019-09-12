» رد صادم من فنانة شهيرة بعد عرض زواج كـ"زوجة ثانية"

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درة
درة

متابعات-علا خطاب

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درة

معجب

طلب الزواج

فاجأ أحد المعجبين الفنانة التونسية درة، حيث عرض عليها الزواج، عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر عن رغبته في الزواج منها على زوجته الأولى.

المتابع كتب: "نفسي أخدك يا درة .. درة على مراتي”، وهو ما أثار استياء الفنانة التونسية بشدة وردت بتعليق حاد، ناصحة المتابع بتعلم اللغة العربية.

درة ردت على المتابع بقولها: “اللي على مراتك دي اسمها ضرّة مش درة.. أنت محتاج تتعلم اللغة العربية قبل ما تقلش كويس الأول”.


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