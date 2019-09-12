بالترتيب.. جدول مباريات الأهلي والزمالك بالدوري

محمد عبد الحارس
أجريت اليوم الخميس، قرعة الدورى المصرى الممتاز للموسم الجديد للموسم الجديد 2019 - 2020، بحضور مندوبي أندية الدوري الممتاز، في أحد فنادق القاهرة الكبرى.
وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية لنادى الأهلى:
1- سموحة
2- الإنتاج الحربي
3- أسوان
4- الزمالك
5- الجونة
6- المصري
7- وادى دجلة
8- حرس الحدود
9- الاسماعيلى
10- الاتحاد السكندري
12- اف سي مصر
13- طنطا
14- المقاولين العرب
15- إنبي
16- بيراميدز
17- طلائع الجيش
وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية لنادى الزمالك فى الدور الأول:
الأسبوع الأول: الزمالك والإتحاد السكندرى
الأسبوع الثانى: مصر المقاصة
الأسبوع الثالث: اف سي مصر
الأسبوع الرابع: الأهلي
الأسبوع الخامس: المقاولون العرب
الأسبوع السادس: إنبي
الأسبوع السابع: بيراميدز
الأسبوع الثامن: الجيش
الأسبوع التاسع: سموحة
الأسبوع العاشر: الإنتاج الحربى
الأسبوع الحادى عشر: أسوان
الأسبوع الثانى عشر: طنطا
الأسبوع الثالث عشر: الجونة
الأسبوع الرابع عشر : المصري
الأسبوع الخامس عشر: دجلة
الأسبوع السادس عشر: حرس الحدود
الأسبوع السابع عشر: الإسماعيلي
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