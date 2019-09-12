» تعيين المستشار محمد محمود فرج رئيسًا لمجلس الدولة

12 سبتمبر 2019 - 01:54 م

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، بتعيين المستشار محمد محمود فرج حسام الدين، رئيسًا لمجلس الدولة، لمدة 3 سنوات تبدأ في 15 سبتمبر الجاري، وحتى تاريخ بلوغه سن التقاعد في 2022.