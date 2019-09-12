تأجيل محاكمة منفذ هجوم نيوزلندا لرمضان 2020

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قرر القضاء النيوزلندي تأجيل المتهم بتنفيذ الحادث الإرهابى الذى أسفر عن مقتل أكثر من 50 مسلما أثناء صلاة الجمعة بمسجدى كرايس تشيرش.

وأرجع القضاء ذلك إلى تزامن المحاكمة مع شهر رمضان المقبل الذى سيحل فى مايو 2020، بينما سيتم استدعاء مسلمين للمحاكمة.

وكانت السلطات النيوزلاندية قد واجهت انتقادات بسبب تزامن المحاكمة مع شهر رمضان، فضلاً عن استغرق وقت طويل لمثول الجاني أمام القضاء.

وأكد قاضي المحكمة العليا في نيوزلاندا، أن المحاكمة ستستغرق 6 أسابيع، وفي نفس الوقت قال أن محامي الدفاع يعتقدون أنها تستتغرق وقت أطول .

وكان الحادث الشنيع قد وقع في 15 مارس الماضي، عندما أطلق الإرهابي النار على المصلين في أبشع عمليات الإرهاب والقتل الجماعي.


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