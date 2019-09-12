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تصرف غريب من زوجة فنان شهير في عيد ميلاده

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شاهد.. نيكول سابا بدون «مكياج»
شاهد.. نيكول سابا بدون «مكياج»

متابعات-علا خطاب

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عيد ميلاده

نيكول سابا

يوسف الخال

شارك الفنان اللبناني، يوسف الخال، مقطع فيديو من الاحتفال بعيد ميلاده عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" حيث ظهر معه زوجته الفنانة نيكول سابا وشقيقته الفنانة ورد الخال والممثل اللبناني طوني عيسى وأصدقاء.

لكن هذا الاحتفال لم يتضمن قالب حلوى، بل كان احتفال بوجبة سمك، حتى أنهم غيروا من كلمات أغنية الاحتفال بعيد الميلاد "سنة حلوة يا جميل" إلى "سمكة حلوة يا جميل"، ما أثار استنكار بعض الجمهور .

يذكر أن نيكول سابا ويوسف الخال تزوجا عام 2011 وأثمر زواجهما عن ابنتهما الوحيدة التي أطلقا عليها اسم "نيكول".


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